Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210702.3 Krempe: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Krempe (ots)

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in einen Kremper Discounter eingestiegen und haben diverse Tabak- und Lottowaren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten die Einbrecher den Supermarkt in der Neuenbrooker Straße auf und stiegen gewaltsam über den Eingangsbereich in das Objekt ein. Aus dem Inneren stahlen sie diverse Tabak- und Lottowaren. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude.

Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, der angerichtete Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro liegen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell