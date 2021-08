Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein-Merchingen: Einbruch in Gartenhütte - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag unbemerkt Zutritt zu einem Gartenhaus in Ravenstein-Merchingen. Die Täter begaben sich zu der ehemaligen Jagdhütte im Buchenweg und brachen die Tür auf. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar und entwendeten diverse Gegenstände im Wert eines unteren vierstelligen Eurobetrags. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Adlesheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell