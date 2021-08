Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 43-Jähriger aus dem Gewahrsam in den Gewahrsam

Erlebnisreicher Wochenbeginn für einen 43-Jährigen: Nachdem ein Mann am Montagmorgen aus einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Heilbronn entlassen wurde, beschädigte er mehrere Gebäude in der Heilbronner Innenstadt, bedrohte Angestellte einer Arztpraxis und und wurde schließlich wieder in Gewahrsam genommen. Bereits am Sonntgabend hatte der polizeibekannte 43-Jährige das Heilbronner Polizeirevier aufgesucht. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten konnte der Mann nicht nachvollziehbar erklären, was der Grund seines Besuchs war. Stattdessen verhielt sich der Mann agressiv und aufgebracht. Nachdem er die Polizisten bedrohte, nahmen diese ihn in Gewahrsam, weshalb er die Nacht in einer Zelle verbrachte. Am nächsten Morgen lief der 43-Jährige zu Fuß in Richtung der Heilbronner Innenstadt und beschädigte auf dem Weg mehrere Gebäude mit Steinen. Darunter befand sich der Polizeiposten sowie das Amtsgericht Heilbronn. Der Sachschaden lässt sich auf circa 4.500 Euro beziffern. Gegen 9.30 Uhr betrat der 43-Jährige dann eine Neckarsulmer Arztpraxis, wo er die Angestellten und Ärzte beleidigte und bedrohte. Die herbeigerufenen Polizeibeamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus. Nachdem der 43-Jährige diesem nicht nachkam, drohten die Beamten die Gewahrsamnahme an. Der Mann leistete Widerstand. Wie sich herausstellte, befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Polizeibeamte nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn dann in eine Spezialklinik.

Brackenheim: Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt

In einem Kreisverkehr in Brackenheim sind am Montagabend ein Daimler und ein Fahrradfahrer kollidiert. Der 65-Jährige am Steuer des Pkw war gegen 18.30 Uhr auf der Georg-Kohl-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Mann einen 64-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wollte in Richtung Hausen weiterfahren. Bei der Kollision stürzte der Mann von seinem Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann. Es entstand kein Sachschaden.

Bad Wimpfen: Weißer Transporter nach Unfallflucht gesucht

Einfach weitergefahren ist eine unbekannte Person am Steuer eines Transportfahrzeugs am Montagmorgen in Bad Wimpfen. Diese war gegen 10 Uhr von der Bundesstraße 27 kommend in Fahrtrichtung Bad Wimpfen auf der Landesstraße unterwegs. Im Kurvenbereich vor der Brücke missachtete er oder sie das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve. Dabei touchierte der weiße Kastenwagen oder Transporter einen Sattelauflieger. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe zu kümmern, setzte die gesuchte Person ihre Fahrt fort. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710.

Bad Friedrichshall: Entwendeter Mini-Bagger auf Grundstück wiedergefunden

Gescheiterter Diebstahlversuch oder Banausenstreich? Ein Mini-Bagger verschwand am Wochenende von einer Baustelle in Bad Friedrichshall. Am Montag tauchte das Gefährt in einem nahegelegenen Gartengrundstück wieder auf. Der oder die unbekannten Fahrer hatten eine Scheibe eingeschlagen und bei ihrer Fahrt ein Gemüsebeet verwüstet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 98030 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell