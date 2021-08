Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Fahrradfahrer prallt gegen Autotür

Ein Fahrradfahrer erlitt am Montagvormittag in Weikersheim leichte Verletzungen, nachdem er mit einer sich plötzlich öffnenden Autotür kollidiert war. Die 59 Jahre alte Autofahrerin hatte ihren Wagen gegen 11 Uhr in der Alten Taubertalstraße in Weikersheim geparkt und wollte aussteigen. Sie nahm den bereits auf der Straße radelnden 47-Jährigen vermutlich nicht wahr und öffnete die Tür kurz bevor der Fahrradfahrer ihr Auto passieren konnte. Der Radler kollidierte mit der Autotür und stürzte zu Boden. Glücklicherweise trug der Mann einen Fahrradhelm, der ihn vor schwerwiegenden Verletzungen schützte. Am Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Lauda-Königshofen: Unfall mit über 2,6 Promille

Ohne einen Führerschein zu besitzen, dafür aber unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehend, setzte sich eine 39-Jährige am Montagabend ans Steuer eines Autos. Als die Frau gegen 21 Uhr aus einer Parklücke in Lauda-Königshofen rangieren wollte, prallte sie mit ihrem PKW zunächst gegen den Zaun eines gegenüberliegenden Spielplatzes, und dann gegen einen neben ihrem Auto geparkten VW. Daraufhin stieg die Frau aus und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte die Autofahrerin schließlich an ihrer Anschrift antreffen und stellte fest, dass sie nach Alkohol roch. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht der Polizisten und zeigte einen Wert von über 2,6 Promille an. Die Frau musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein konnte die Frau nicht abgeben, da sie keinen besaß. Auf die 39-Jährige kommen nun mehrere Anzeigen zu.

