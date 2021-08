Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Samstag mehrere Gegenstände aus einem in Öhringen geparkten Pkw. Die Täter begaben sich zwischen 0 Uhr und 14 Uhr zu dem VW Golf, den die Besitzerin in der Hunnenstraße auf dem Parkplatz der alten Turnhalle abgestellt hatte. Die Täter öffneten den Wagen auf bislang ungeklärte Art und Weise und entwendeten neben einer Handtasche samt Inhalt ein Stand-Up-Paddle-Board und ein Paket. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Niedernhall: Mit Kleinkind an Bord betrunken gegen ein Auto gefahren

Ein betrunkener 32-Jähriger verursachte am Samstagabend mit seinem Auto einen Unfall in Niedernhall. Gegen 18.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem Audi A4 die Neufelser Straße in Richtung Giebelheide. Offenbar lenkte die zweijährige Mitfahrerin den Fahrer ab, woraufhin der Mann den Wagen aus Unachtsamkeit gegen einen geparkten Renault Twingo fuhr. Der Aufprall war so stark, dass der abgestellte Wagen circa neun Meter nach vorne geschoben wurde. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 32-Jährige betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte mehr als 1,2 Promille an. Daraufhin ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der 32-Jährige musste noch am Abend seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell