Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Von Freitag, 09.07.2021, auf Samstag, 10.07.2021, hat ein Unbekannter mindestens drei Gartenhütten am Tüllinger im Binsenmattweg brachial aufgebrochen. In den Hütten wurden sämtliche Schränke durchsucht. Vermutlich wurde nichts aus den Gartenhütten gestohlen. Nach Sachlage hatte der Unbekannte allerdings in einer Gartenhütte Speiseöl großflächig ausgeschüttet und in einer anderen Tomatensauce. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell