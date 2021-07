Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Katzenbaby aus fahrendem Pkw geworfen

Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Nach einem Fall von Tierquälerei sucht die Polizei dringend Zeugen! Am Freitagmorgen, 09.07.2021, kam es gegen 07.30 Uhr auf der B 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen (Landkreise VS und WT) zu einem Vorfall, bei dem ein Katzenbaby aus einem fahrenden Auto geworfen wurde. Ein aufmerksamer Zeuge konnte direkt danach anhalten und sich dem Katzenbaby annehmen. Die Tierrettung Südbaden stellte bei der Katze ein Schleudertrauma fest, sie befindet sich in der Obhut eines Tierheimes. Zum Fahrzeug, aus welchem die Katze geworfen wurde, ist lediglich bekannt, dass es sich einen weißen Ford Focus Kombi gehandelt hat. Aufgrund des Umstandes, dass über die B 314 zahlreiche Pendler aus der Region Konstanz in Richtung Waldshut-Tiengen fahren, wird der Vorfall auch im Landkreis Konstanz veröffentlicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wutöschingen unter Telefon 07746/92850 zu melden.

(Quelle: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 10.07.2021)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell