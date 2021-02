Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungsbrand - technischer Defekt als Ursache

Wolfsburg (ots)

Schöningen, 04.02.2021

Die Brandursache in einer Wohnung in der Straße Kurze Trift, bei der am Montag, 25. Januar 2021 eine 86 Jahre alte Bewohnerin zu Tode kam (wir berichteten), ist geklärt. Demnach ist ein technischer Defekt ursächlich für die Entstehung des Brandes. Die Polizei hatte zur Klärung der Brandursache einen Brandsachverständigen hinzugezogen. Nach intensiver Untersuchung des Brandortes kam dieser zu dem Ergebnis, dass ein Kurzschluss in einer Lampe ursächlich für die Entstehung eines Schwelbrandes war. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte zur genauen Klärung der Todesursache der Seniorin eine Obduktion des Leichnams beantragt. Das Ergebnis liegt nun vor: Die 86 Jahre alte Wohnungsinhaberin kam durch eine Rauchgasvergiftung zu Tode.

