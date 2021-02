Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kriminalermittlungsdienst der Helmstedter Polizei unter neuer Leitung

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 03.02.21

Helmstedts Polizeichefin Imke Krysta begrüßte Kriminalhauptkommissarin Helena Karwath als neue Leiterin des Kriminalermittlungsdienstes. Die 50-Jährige folgt dem Ersten Kriminalhauptkommissar Jörg Dornfeld, der Ende Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Krysta begrüßte die Entscheidung für Karwath: "Es ist gelungen, eine sehr erfahrene und exzellente Kriminalermittlerin für die Leitung des aus fünf Fachbereichen bestehenden Kriminalermittlungsdienstes zu gewinnen."

Die Polizeichefin würdigte die Arbeit von Jörg Dornfeld, der in seinen über 42 Dienstjahren in allen Bereichen immer für seine Integrität, seine Vertrauenswürdigkeit und seine Ehrlichkeit von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschätzt wurde. "Auch vor schwierigen Themen, harten Zeiten oder unangenehmen Aufgaben habe er nicht zurückgeschreckt, sondern stellte sich stets mit Verantwortungsbewusstsein immer wieder allen Herausforderungen", ordnete Krysta das berufliche Wirken von Dornfeld als echte Führungspersönlichkeit ein.

Helena Karwath habe nahezu 20 Jahre lang vielfältige Erfahrungen als Sachbearbeiterin im Helmstedter Kriminalermittlungsdienst gesammelt, bevor sie im Oktober 2014 in das 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienst nach Wolfsburg wechselte, wo Tötungs-, Brand- und Sexualdelikte bearbeitet werden. Erste Führungsaufgaben übernahm die 50-Jährige 2016, als sie vorübergehend für neun Monate das 1. Fachkommissariat der Gifhorner Polizei leitete. Im Anschluss wurde sie zur stellvertretenden Fachkommissariats-Leiterin des 1.Fachkommissariats in Wolfsburg und übernahm zuletzt die Leitung des 6. Fachkommissariates, das für Bearbeitung der Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden verantwortlich ist. Die Kriminalhauptkommissarin freut sich, an ihre einstige berufliche Wirkungsstätte zurückzukehren. Damit komplettiert die 50-Jährige das durchweg weibliche Führungsteam des Helmstedter Polizeikommissariats mit der Leiterin Imke Krysta und Insa Reinecke-Bus als Verantwortliche für den Einsatz- und Streifendienst.

