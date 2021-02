Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rettungswagen Platz gemacht - Bushaltestellen Wartehäuschen umgefahren

Wolfsburg (ots)

Büddenstedt, OT Offleben, Alversdorfer Straße 01.02.2021, 10.55 Uhr

Mächtig gescheppert hat es am Montagvormittag auf der Alversdorfer Straße in Offleben. Gegen 10.55 Uhr wollte ein 47 Jahre alter LKW-Fahrer einem herannahenden RTW mit Sonder- und Wegerechten Platz machen. Dafür lenkte er seinen Kipplaster an den rechten Fahrbahnrand. Dabei übersah er das Dach eines dort befindlichen Bushaltestellen-Wartehäuschens. Die rechte Seite der Fahrerkabine rammte das Dach des Wartehäuschens. Das gesamte Wartehäuschen wurde umgerissen und eine dahinter befindliche Grundstücksmauer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrzeugführer sowie andere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 15.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell