POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Couch gegen schlechtes Gewissen eingetauscht?

Mit einem schlechten Gewissen werden Unbekannte zukünftig wohl auf ihrer neuen Couch Platz nehmen. Die alte entsorgten sie nämlich illegal in einem Graben neben der Fahrbahn der Bundesstraße 27 in Hardheim. Wann die unerlaubte Müllablagerung bei einem Acker bei Schweinberg erfolgte, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Metallstütze verloren

Wessen Fahrzeug hat eine circa 40 Zentimeter lange Metallstütze verloren? Diese lag am Donnerstag auf der Landesstraße zwischen Wertheim-Mondfeld und Wertheim-Grünenwört. Als ein 46-Jähriger mit seinem VW Touran gegen 15.15 Uhr genau diese Strecke fuhr, konnte er einen Zusammenstoß mit der Stütze mit dem Fahrzeugunterboden seines Pkw nicht verhindern. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, das das Metallstück verloren hat, gehen an das Polizeirevier Wertheim, Telefonnummer 09342 9189-0.

Wertheim: Eingangstür beschädigt

An einem Wohnhaus in Wertheim haben Unbekannte die Fensterscheibe der Eingangstür beschädigt. Bei dem Vorfall in der Eichelgasse entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

