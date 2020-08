Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.08.2020 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall bei Arbeiten an Oberleitung

Ein 32-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Heilbronn leicht verletzt. Der Mann erlitt gegen 10.30 Uhr bei Arbeiten an der Oberleitung der Stadtbahn in der Bahnhofstraße einen Stromschlag. Vermutlich mit einem falschen Arbeitsgerät war der Arbeiter zu nah an die Leitung gekommen, was einen lauten Knall und einen Lichtbogen auslöste. Bei dem Arbeitsunfall waren Streifen der Bundes- und Landespolizei sowie Einsatzkräfte der Rettungsdienste und Feuerwehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell