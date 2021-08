Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einer Küche in Eckenheim

Bei einem Wohnungsbrand in einem Wohnhaus in der Hoherodskopfstraße in Eckenheim, entstand am Montageabend (09.08.2021) ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Das Feuer war gegen 20:45 Uhr in einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses ausgebrochen. Nachbarn meldeten am Notruf, dass aus einem Fenster starker Rauch zu sehen sei. Ein zuerst eintreffender Rettungswagen bestätigte das Feuer. Da noch unklar war ob sich Personen in der Wohnung befinden, wurde durch die Leitstelle auf das Einsatzstichwort "Menschenleben in Gefahr" erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Die Brandbekämpfung wurde über die Wohnungstür sowie über eine tragbare Leiter vorgenommen. Die Suche nach Personen in der Wohnung verlief negativ. Es konnte jedoch eine Katze lebend gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Andere Bewohner des Hauses konnten dies rechtzeitig verlassen. Das Feuer in der Küche konnte im weiteren Verlauf schnell gelöscht werden. Die Brandwohnung ist jedoch bis auf weiteres nicht bewohnbar. Brandursache und Höhe des Sachschadens werden von der Polizei ermittelt.

