Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brände im Westend und in Zeilsheim

Frankfurt am Main (ots)

Am Donnerstagabend (05.08.2021) erreichte die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main ein Notruf über Flammenschein in einem Wohnhaus in der Lindenstraße (Westend). Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschaffen und konnten das Feuer in einem Zimmer im ersten Obergeschoss lokalisieren. Das dreigeschossige Wohngebäude war zudem vollständig verraucht. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Entrauchung des Gebäudes mit Lüftungsgeräten dauerte einige Zeit an. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

Am frühen Freitagmorgen (06.08.2021) brannte gegen 01:15 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Zeilsheim. Als die Feuerwehr die Einsatzstelle in der Bechtenwaldstraße erreichte, waren bereits Flammen aus dem Dach zu sehen. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen über eine Drehleiter sowie über den Treppenraum, konnte eine Brandausbreitung auf weitere Teile des Daches verhindert werden. Die vom Feuer betroffenen Teile des Daches dienen als Lager- und Abstellfläche, die auf einer Länge von etwa acht Metern brannten. Die Löschmaßnahmen dauerten rund eine Stunde. Aufwendiger war die Suche nach Glutnestern, so dass der Einsatz gegen halb fünf beendet werden konnte. Während der Löscharbeiten hatten die Bewohner das Gebäude verlassen. Alle konnten nach Abschluss wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die Brandursache sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Zeilsheim mit insgesamt 40 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell