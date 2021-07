Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Unfallflucht "An der Ölmühle"

Warstein (ots)

850 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (3. Juli), 15.00 Uhr, und Sonntag, 20.45 Uhr, in der Straße "An der Ölmühle" in Warstein. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte während des Zeitraumes einen weißen Opel Adam am Radkasten beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht, anstatt den Eigentümer oder Polizei über den Unfall zu informieren. Die Beamten fanden an dem Unfallwagen noch schwarze Lackanhaftungen, die bei dem Fluchtfahrzeug fehlen müssten. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell