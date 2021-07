Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Menzel - Vorfahrt genommen - Blutprobe

Rüthen (ots)

Einer Polizeibeamtin fiel in ihrer Freizeit am Sonntag (4. Juli), gegen 13.20 Uhr, der 41-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades aus Rüthen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und einer Vorfahrtsverletzung auf. Sie informierte ihre Kollegen, die den Fahrer an seiner Halteranschrift antrafen. Der Rüthener räumte daraufhin auch ein mit dem Zweirad gefahren zu sein. Eine Fahrerlaubnis hatte er hierfür jedoch nicht. Nachdem er bei dem folgenden Atemalkoholtest einen Wert von 1,58 Promille erreichte ging die Fahrt zur Entnahme einer Blutprobe weiter in ein Krankenhaus. (reh)

