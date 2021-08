Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Aufwändige Löscharbeiten bei Dachstuhlbrand im Gallus

Frankfurt am Main - Gallus (ots)

Am Morgen des 8. August brannte der Dachstuhl eines Wohngebäudes in der Gutenbergstraße im Stadtteil Gallus. Die Löscharbeiten waren auf Grund der vorhandenen Dachkonstruktion besonders aufwendig.

Die Feuerwehr wurde um 5.15 Uhr durch Anwohner alarmiert, die der Leitstelle brennende Mülltonnen in einem Unterstand an dem vierstöckigen Wohngebäude meldeten. Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwache Gallus war der Brand bereits soweit fortentwickelt, dass sich das Feuer auf das Dach des Gebäudes ausgebreitet hatte. Bei der vorhandenen Dachkonstruktion handelt es sich um ein Mansarddach. Bei dieser besonders aufwendigen Dachkonstruktion wird die Dachfläche im unteren Bereich abgeknickt und verläuft über Wohnraumstockwerke weiter. Um an das Feuer zu gelangen und es löschen zu können, musste das Dach umfangreich geöffnet werden. Hierzu wurde die Brandbekämpfung über zwei Drehleitern durchgeführt. Zusätzlich waren Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Dach und im Spitzboden im Einsatz. Der Dachstuhl wurde durch das Feuer größtenteils zerstört. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäude wurde verhindert. Durch herabfallende Dachziegel wurden auf der Straße geparkte Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Die Bewohner des Gebäudes konnten dieses rechtzeitig verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde niemand. Die Dachgeschosswohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner der beiden unteren Stockwerke konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

In der Spitze waren mehr als 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Höchst mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr konnten gegen 9 Uhr am Sonntagmorgen beendet werden.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell