POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Streifenwagenbesatzungen verfolgen Dacia-Fahrer

Nach einer Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Heilbronn sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht auf Montag von einem 50-jährigen Dacia-Fahrer gefährdet wurden. Der Mann befuhr gegen 2 Uhr die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Heilbronn-Stadt. Auf Höhe des Saarlandkreisverkehrs wollte eine Streifenwagenbesatzung den 50-Jährigen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Infolge zeigten sie dem Fahrer ein Anhaltesignal. Darauf reagierte der Dacia-Fahrer jedoch nicht und setzte seine Fahrt unbeirrt über die Peter-Bruckmann-Brücke fort. Danach ging es weiter durch die Fügerstraße in die Weiperstraße, wobei er ein entgegenkommendes Fahrzeug knapp passierte. Entgegen der Fahrtrichtung fuhr der 50-Jährige aus dem Europakreisverkehr auf die Mannheimer Straße. Hierbei begegnete ihm erneut ein Fahrzeugführer im Gegenverkehr. Auf Höhe der Paulinenstraße machte der Mann einen U-Turn und fuhr die Mannheimer Straße in die vorgeschriebene Fahrtrichtung zurück. Daraufhin bog er an der Edisonstraße nach links ab, um auf einen Kundenparkplatz eines Elektromarkts zu gelangen. Hier konnten die Polizeibeamten den Mann schließlich ohne Widerstand festnehmen. Wie sich herausstellte befand sich der 50-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Ein Alkoholtest und ein Urintest verliefen negativ auf Alkohol und Drogen. Die Streifenwagenbesatzung brachte den Mann in eine Klinik. Nun sucht die Polizei nach den mindestens zwei Verkehrsteilnehmern, die im Gegenverkehr von dem Mann gefährdet wurden. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruchversuch in Juweliergeschäft gesucht

Unverrichteter Dinge mussten Unbekannte nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in der Nacht auf Sonntag von einem Heilbronner Juweliergeschäft abziehen. Gegen 2.30 Uhr hatten die zwei Männer mit einem hammerähnlichen Werkzeug gegen die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts in der Fleiner Straße geschlagen. Das Glas hielt stand. Durch die massive Gewalteinwirkung entstanden jedoch tiefe Eindellungen in der Scheibe. Der Sachschaden beträgt circa 3.000 Euro. Nach Zeugenaussagen trugen die Unbekannten schwarze Regencapes mit Kapuzen sowie Nasen-Mund-Schutz-Masken. Einer der Männer trug einen schwarzen Rucksack. Der andere hatte eine Eisenstange dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des versuchten Einbruchs. Während des Vorfalls sind an dem Juweliergeschäft ein unbekannter Fahrradfahrer und eine unbekannte Person am Steuer eines Kleinbusses vorbeigekommen. Beide Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich als wichtige Zeugen unter der Telefonnummer 07131 1044444 bei der Polizei zu melden.

Heilbronn: Diebesgut mit Transporter abtransportiert

In einer Tiefgarage in der Heilbronner Weststraße haben Unbekannte am Wochenende für Chaos gesorgt. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag verschafften sie sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Gebäude. In der Tiefgarage schlug die unbekannte Person oder Personengruppe mehrere Pkw-Scheiben ein und durchsuchten die Fahrzeuge. Dann durchtrennten sie gewaltsam Fahrradschlösser, um mindestens zwei Fahrräder zu entwenden. Auch zwei Schlauchtrommeln wurden gestohlen. Mit einem Feuerlöscher aus einer Wandhalterung betraten die Unbekannten einen Waschraum. Dort sprühten sie den Feuerlöscherinhalt in mehrere Waschmaschinen, wodurch die Sicherungen heraussprangen und drei der Waschmaschinen beschädigt wurden. Anhand der Menge und Größe der entwendeten Gegenstände geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher die Gegenstände mit einem Transporter fortschafften. Der genaue Diebstahlschaden ist unbekannt. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500.

Heilbronn: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Auf ein Verwaltungsgebäude in der Heilbronner Kalistraße hatten es Unbekannte am Freitag abgesehen. Gegen 11 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Firma. Dann öffneten und durchwühlten sie alle Schränke. Vermutlich flüchtete die Person oder Personengruppe beim Ertönen einer Alarmsirene. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1042500 entgegen.

Widdern: Auto in Jagst gerollt

Weil ein Mann sein Fahrzeug am Samstagnachmittag nicht gegen Wegrollen gesichert hat, musste es schließlich aus der Jagst geborgen werden. Gegen 15 Uhr verständigte der Autobesitzer die Einsatzkräfte. Wie sich herausstellte befand sich niemand in dem weggerollten Fahrzeug. Es liefen keine Betriebsstoffe aus. Da die Polizei und die Feuerwehr das Fahrzeug aufgrund der äußerlichen Begebenheiten nicht aus dem Fluss bergen konnten, übernehm ein Abschleppunternehmen die Arbeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

