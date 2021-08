Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 21.08.2021

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Blitzer-Anhänger schwer beschädigt

Ein größerer, aber noch nicht näher bestimmbarer Sachschaden, ist am Freitag, gegen 23.00 Uhr, an einem sogenannten Blitzer-Anhänger in Heilbronn entstanden. Das in der Mannheimer Straße, auf Höhe des Parkhauses Bollwerksturm abgestellte Fahrzeug, wurde durch ein Sprengmittel stark deformiert. Einzelne Teile des Anhängers wurden mehrere Meter weit geschleudert. Zum Glück wurde dadurch niemand verletzt. Die Ermittlungen zu dem verwendeten Sprengmittel dauern an. Die Polizei, Tel. 07131/1042500, sucht nun Zeugen, die zu dem gefährlichen Tun der noch Unbekannten Hinweise geben können.

Heilbronn: Radfahrer kollidiert mit Auto

Am Freitagabend wollte ein 25-jähriger Golf-Fahrer in der Gymnasiumstraße in Heilbronn von einem Grundstück auf die genannte Straße einfahren. Dabei übersah er einen 55-jährigen Radfahrer, der jedoch verbotener Weise auf dem Gehweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen stürzte der Radfahrer auf die Motorhaube des Golfes und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4 500 Euro.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Autos zerkratzt

Ein noch Unbekannter hat am Freitag, zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr, zwei Autos, die auf dem Parkplatz des Wildparkes in Bad Mergentheim geparkt waren, zerkratzt. Die beiden Autos, ein Ford und ein Fiat, standen nebeneinander im Bereich der Parkplatzeinteilung "Polarfuchs" und "Elch" und wurden jeweils auf der rechten Seite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte ca. 2 000 Euro betragen. Die Polizei in Bad Mergentheim, Tel. 07931 5499-0, bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich zu melden.

Hohenlohekreis

Dörzbach: Auto überschlägt sich - Fahrerin verletzt

Am Freitagnachmittag kam es auf der B 19 bei Dörzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin so schwer verletzt wurde, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Gegen 14.30 Uhr war eine 19-jährige Suzuki-Fahrerin von Dörzbach in Richtung Rengershausen unterwegs. Kurz nach Dörzbach lenkte sie aus noch unbekannten Gründen zu weit nach rechts und streifte den Bordstein. Da sie daraufhin zu stark gegenlenkte, schleuderte das Auto nach links über die gesamte Fahrbahn. Dort hob das Fahrzeug ab und überschlug sich über die dortige Leitplanke. Das Auto kam daraufhin unterhalb einer Böschung an einem Baum auf dem Dach zum Liegen. Der an dem Suzuki entstandene Totalschaden beträgt ca. 5 000 Euro. Auch an der Leitplanke entstand ein in der Höhe noch nicht bekannter Schaden. Zur Bergung der alleine in dem Auto befindlichen 19-Jährigen war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und Kräften am Unfallort.

Mulfingen-Eberbach: Senior bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 80-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Freitagnachmittag in Mulfingen-Eberbach. Der Senior wollte mit seinem Traktor einen Baumstamm aus dem Waldbereich zu seinem Grundstück ziehen. Auf dem Grundstück verkeilte sich der Stamm zwischen der Ackerschiene und dem rechten Hinterrad, worauf dieses Rad blockierte. Beim Absteigen rutschte der Mann vermutlich ab. Er wurde zwischen der Ackerschiene und dem linken Hinterrad des Traktors eingeklemmt. Da sich dieses Rad weiterhin drehte, wurden dem 80-Jährigen schwere Verletzungen am linken Arm zugefügt. Durch seine Hilferufe wurden Nachbarn auf den Verunglückten aufmerksam und befreiten diesen aus seiner misslichen Lage. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die örtliche Feuerwehr war ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften am Unglücksort.

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Betrunkener pöbelt und greift Polizeibeamte an

Ein 37-jähriger Mann beschäftigte am Freitagabend die Polizei in Buchen. Gegen 18.30 Uhr fiel er in der Amtsstraße in Buchen dadurch auf, dass er Passanten anpöbelte. Da der stark Betrunkene nicht mehr in der Lage war, sich sicher als Fußgänger zu bewegen, musste er in Gewahrsam genommen werden. Hier zeigte er gegenüber den einschreitenden Beamten ein aggressives Verhalten und wehrte sich. Im weiteren Verlauf wurden die Aggressionen des 37-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest ein Wert von über 3,5 Promille ergab, auf dem Polizeirevier in Buchen zunehmend stärker. Er leistete massiv Widerstand. Verletzt wurde bei seinem Gewaltausbruch zum Glück niemand. Er musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen. Ein Richter ordnete auch die Entnahme einer Blutprobe an. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte.

