Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: 20-Jähriger nach Fahrraddiebstahl in U-Haft - Polizei bittet um Hinweise zu Mittäter

Alfter (ots)

Am Dienstagmorgen (03.08.2021) konnten Beamte der Polizeiwache Duisdorf in Alfter einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festnehmen. Nach seinem unbekannten Mittäter wird noch gefahndet.

Zur Tatzeit gegen 06:30 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei verständigt, die zwei Männer im Vorgarten eines Hauses der Straße "Am Mühlenweiher" beobachtet hatte. Einer der Unbekannten hatte dabei dort ein Fahrrad entwendet, ein Zweiter ließ beim Erblicken ein weiteres Rad fallen und flüchtete zu Fuß. Die Zeugin folgte dem in Richtung Bahnhofstraße laufenden Mann und verständigte die Polizei. Ein Streifenteam der Wache Duisdorf konnte den Flüchtigen stellen. Der 20-Jährige wurde zunächst zur Wache gebracht. Sein Mittäter flüchtete auf dem entwendeten Fahrrad bis zum Ende der Sackgasse Am Mühlenweiher und dort über einen anschließenden Fußweg zum Parkplatz am Hertersplatz. Er konnte auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte kann bislang wie folgend beschrieben werden:

Schlanke Statur - bekleidet mit Kappe, schwarzem Mundschutz, heller Jacke, langer Hose - führte das entwendete Herrenrad mit - weißer Sattel, weiße Reifen, rot-grauer Rahmen, 28 Zoll.

Hinweise zur Identität des Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Der bereits polizeibekannte 20-Jährige wurde nach ersten Maßnahmen vorläufig festgenommen. Das Kriminalkommissariat 32 übernahm die weiteren Ermittlungen gegen ihn. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde er noch am Montagnachmittag einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erneut führte der schnelle Notruf einer aufmerksamen Zeugin zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell