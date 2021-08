Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Weststadt: Radfahrer fiel Polizeistreife auf - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinwirkung

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 04.08.2021 fiel ein Radfahrer einer Polizeistreife im Verlauf der Endenicher Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf: Die Polizisten hielten den 35-Jährigen, der mit seinem Velo stadteinwärts in deutlich sichtbaren "Schlangenlinien" unterwegs war, gegen 03:00 Uhr, in Höhe des Wittelsbacherring zur Überprüfung an. Die augenscheinlich verlangsamten Reaktionen und die verwaschene Sprache des Mannes bei der Kontrolle bestätigten den Verdacht auf eine mögliche Alkoholeinwirkung. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im Zuge der Überprüfung fanden die Beamten ein Springmesser auf und beschlagnahmten es - hierzu wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Da der 35-Jähjrige erklärte, dass er sich bei einem Sturzgeschehen vor der Kontrolle die Schulter verletzt habe, wurde er mit einem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in eine Ambulanz gefahren.

Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

