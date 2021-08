Polizei Bonn

POL-BN: Büroeinbruch in Bonn-Plittersdorf - Unbekannte entwendeten E-Bike

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 30.07.2021, gegen 18:00 Uhr, und dem 02.08.2021, gegen 07:00 Uhr, kletterten Unbekannte auf den Balkon eines Bürobereiches auf der Gotenstraße in Bonn-Plittersdorf. Durch das gewaltsame Öffnen der Balkontüre gelangten die Täter in einen Bürobereich. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie neben einem hochwertigen E-Bike - Hersteller "Gudereit" - weiß auch Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang. Mit ihrer Beute verließen die Personen den Tatort unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell