Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oelinghoven: Alarmanlage vertrieb Einbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Königswinter (ots)

Mutmaßliche Einbrecher versuchten am Montagnachmittag (02.08.2021) in das Nebengebäude eines Einfamilienhauses an der Pfarrer-Palm-Straße einzudringen.

Zur Tatzeit gegen 16:05 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum umfriedeten Grundstück und öffneten die Türe des Nebengebäudes. Dabei lösten sie eine Alarmanlage aus, die sie in die Flucht schlug. Ein Sicherheitsdienst meldete das Geschehen der Polizei. Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell