Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der B284 - Person leicht verletzt

Gersfeld (ots)

Am Freitag, den 16.07.2021 gegen 15:25 Uhr kam es auf der B284 zwischen Gersfeld und Ehrenberg-Wüstensachsen zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden an beiden unfallbeteiligten PKW.

Eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Gersfeld befuhr die B284 von Gersfeld kommend und wollte auf einer Kuppe mit Sichteinschränkung nach links in Richtung Wasserkuppe abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 59-jährige PKW-Fahrerin, welche von Wüstensachsen in Richtung Gersfeld fahren wollte. Die 59-jährige PKW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen als sich die Unfallgegnerin und Verursacherin bereits im Kreuzungsbereich befand, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und vorsorglich von einem RTW versorgt. An beiden PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von über 15.000 Euro.

gefertigt: Weikard, POK - Polizeistation Hilders (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell