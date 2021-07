Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einsatz des Polizeihubschraubers

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einsatz des Polizeihubschraubers

Wildeck - Am Freitagnachmittag (16.07.) war aufgrund polizeilicher Maßnahmen ein Polizeihubschrauber im Bereich des Bahnhofes im Einsatz.

In den sozialen Medien kursieren derzeit Meldungen, dass der Einsatz im Zusammenhang mit einer Straftat in Bezug zu einem örtlichen Kreditinstitut stehen soll. Der Polizei liegen jedoch keine Erkenntnisse zu einer solchen Straftat im besagten Zeitraum in Wildeck vor. Es handelt sich daher um eine Falschmeldung.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

