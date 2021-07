Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schmuck mittels Trick gestohlen - Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Büroraum

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schmuck mittels Trick gestohlen - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen einer 84-jährigen Frau aus Bad Hersfeld am Sonntagnachmittag (11.07.), gegen 15:45 Uhr, auf dem Benno-Schilde-Platz - mittels des sogenannten Kettentricks - die Halskette.

Eine unbekannte weibliche Person sprach die Bad Hersfelderin vor dem Gebäude einer Lokalzeitung an und umarmte sie. Im Zuge des Körperkontakts entwendete die Trickdiebin der 84-Jährigen unbemerkt ihre goldene Halskette und legte ihr stattdessen ein unechtes Schmuckstück um. Anschließend schenkte die Unbekannte der Dame noch ein Armband sowie einen Ring aus Modeschmuck und begab sich zur Beifahrerseite eines in der Dippelstraße abgestellten, bräunlichen Kleinbusses. Fahrer des unbekannten Fahrzeugs, dass nach der Tat in Richtung der Wehneberger Straße wegfuhr, sei eine männliche Person gewesen. Die weibliche Diebin kann als etwa 1,60 Meter groß, bekleidet mit einem Kopftuch, welches ebenfalls als Mund-Nasen-Abdeckung diente, beschrieben werden.

Das Fehlen der eigenen Halskette, im Wert von mehreren tausend Euro, bemerkte die 84-Jährige erst später als sie wieder zuhause angekommen war.

Wer Hinweise zur Sache oder den beteiligten Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, die Sie auf der Straße in ein Gespräch verwickeln wollen. - Vermeiden Sie Körperkontakt und tragen Sie Wertgegenstände möglichst nah am Körper. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Haben Sie den Verdacht Opfer geworden zu sein informieren Sie umgehend die Polizei.

Die Täter passen ihr Vorgehen an die potentiellen Opfer an, wodurch sie oft deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Büroraum

Bad Hersfeld - Unbekannte brachen in der Zeit vom 17. Juni bis Donnerstag (15.07.) in Büroräume in der Straße "Unterm Laufholz" ein. Durch Hochdrücken eines Rollladens und Einschlagen der dahinter befindlichen Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

