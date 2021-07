Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Fulda (ots)

Eichenzell/Rothemann - Durch ein gekipptes Fenster stiegen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (15.07.) in ein Gemeindegebäude in der Pappelallee ein. Die Diebe entwendeten einen Messerblock samt Messern und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 35 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

