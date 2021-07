Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt - Fahrraddiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Auto zerkratzt

Lauterbach - Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Donnerstag (15.07.) die beiden Fahrzeugseiten eines schwarzen Mercedes ML 230. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße "Am Graben". Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Schwalmtal - Unbekannte Langfinger stahlen am Mittwoch (14.07.), in der Zeit von 7 Uhr bis 16:45 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke Giant, Modell Stance 2 29. Das Zweirad stand zu Tatzeit in der Hauptstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

