Polizei Aachen

POL-AC: Polizei im Einsatz: Mehrere Versammlungen am kommenden Wochenende

Aachen (ots)

Für kommenden Samstag (12.06.2021) wurden nach derzeitigem Stand von 13.45 Uhr bis ca. 20.00 Uhr in der Aachener Innenstadt insgesamt sieben Kundgebungen und außerhalb des Grabenrings eine achte Veranstaltung im Bereich des Kurgartens am Eurogress für den Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr angemeldet.

Die Veranstalter erwarten insgesamt ca. 500 Teilnehmer.

Gleichgelagerte Versammlungen in der Vergangenheit verliefen friedlich.

Zurzeit rechnet die Polizei an diesem Tag nicht mit größeren Verkehrsstörungen. Allerdings könnte der Publikumsverkehr in der Innenstadt möglicherweise in Teilen eingeschränkt sein.

Die Polizei wird an diesem Tag verstärkt vor Ort präsent sein und die Kundgebungen betreuen. (fp)

