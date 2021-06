Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210622-1: Polizisten stellten zwei von Zeugen gemeldete Einbrecher

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Innerhalb von nur 15 Minuten ereigneten sich in Kerpen und Brühl zwei Einbrüche, bei denen die Polizei schnell vor Ort war und die Einbrecher festnahm.

Ein Mitarbeiter hat die Polizei am Dienstagmorgen (22. Juni) gegen 1 Uhr über einen Einbrecher auf dem Gelände eines Baumarktes an der Sindorfer Straße (Erft-Karree) informiert. Die Polizisten umstellten das umzäunte Gelände und betraten es mit einem Diensthundführer. Ein 54-jähriger, polizeibekannter Mann versuchte nach Androhung des Hundes zu flüchten. Die Polizisten vor Ort hielten ihn allerdings davon ab. Ersten Ermittlungen zufolge überkletterte der 54-jährige Dürener einen vier Meter hohen Zaun und wollte dort laut eigenen Angaben verschiedene Waren entwenden. Mitgeführtes Aufbruchswerkzeug stellten die Beamten sicher. Nach der Feststellung seiner Personaldaten entließen ihn die Polizisten wieder.

Um 1.15 Uhr erhielten Polizeibeamte Kenntnis über einen Einbruch in einen Rohbau an der Agnes-Decker-Straße in Brühl. Dort trafen die Beamten einen 36-jährigen Brühler in einer offenstehenden Garage an. Er hatte bereits Messingteile der Baustelle in einen Rucksack gepackt. Laut eines Zeugen fiel der Mann auf, da er auf einem Fahrrad in das Neubaugebiet fuhr und die Fahrradakkulampe nutze, um ein Gebäude zu betreten. Auch ihn entließen die Beamten nach Feststellung seiner Personalien. Beide Männer müssen sich in einen Strafverfahren verantworten. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell