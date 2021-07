Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. FD

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Fulda - Ein 22-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (15.07.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 6.40 Uhr verbotswidrig den Gehweg der Leipziger Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 49 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 65-jähriger Renault-Fahrer, welcher aus der dortigen Hofausfahrt über den Gehweg nach rechts auf die Leipziger Straße auffahren wollte. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (15.07.), gegen 13:40 Uhr, bog ein 73-jähriger Pkw-Fahrer von der Abfahrt der Autobahn 4 kommend nach rechts in die B27 in Richtung Hauneck ab und wechselte kurz darauf auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Pkw einer 39-jährigen Frau und es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell