Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Vorfahrt genommen - abgelenkt durch Alkohol und Handy am Steuer!

Lippe (ots)

Am Sonntagabend kollidierten im Kreuzungsbereich Hasselstraße/Ohrser Straße zwei Fahrzeuge. Ein 67-Jähriger aus Lage war gegen 19 Uhr mit seiner 62-jährigen Beifahrerin (ebenfalls aus Lage) in seinem VW Golf aus Richtung Pottenhauser Straße auf der Ohrser Straße in Richtung Ohrsen unterwegs. Im Kreuzungsbereich Hasselstraße/Ohrser Straße stieß er mit dem Mazda eines 39-Jährigen aus Lage zusammen, der die Hasselstraße in Richtung Pottenhauser Straße befuhr. Der 39-Jährige gab zu, dass er während der Fahrt mit dem Handy telefoniert und das Vorfahrtschild übersehen habe, so dass er den von rechts kommenden VW Golf zu spät entdeckte. Der Mazda des 39-Jährigen, der auch noch unter Alkoholeinfluss stand, kam nach der Kollision in einem Buschwerk in der Hasselstraße zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle drei Personen sind beim Unfall leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die Insassen des VW in ein Krankenhaus. Der Führerschein des 39-jährigen Lagensers wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell