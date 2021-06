Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mutter und Sohn kollidieren mit ihren Fahrrädern

Lippe (ots)

(RB) Eine 39-jährige Berlinerin (Pedelec) befuhr am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem 10-jährigen Sohn (Fahrrad) nebeneinander den kombinierten Fuß-/Radweg an der Hornschen Straße in Spork-Eichholz. Beide kamen sich während der Fahrt so nahe, dass sich ihre Lenker ineinander verhakten, wodurch sie zu Fall kamen. Beide erlitten durch den Sturz diverse Schürfwunden und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

