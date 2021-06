Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Betrunken in den Kreisverkehr gekracht

(RB) Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei den Alleinunfall eines 31-jährigen Detmolders im Kreisel an der Hauptstraße / Hövenstraße. Sie konnten beobachten, wie ein Pkw aus der Hövenstraße kommend ungebremst in die Bebauung des Kreisels und gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Nach dem Unfall mussten sie den Fahrer daran hindern von der Unfallstelle zu flüchten. Gegenüber der etwas später eingetroffenen Polizei verhielt sich der Unfallfahrer zunächst so aggressiv, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Der Grund für den Unfall und das Verhalten des Fahrers trat dann sehr schnell zu Tage: Er hatte vor Fahrtantritt "zu tief ins Glas geschaut". Aus diesem Grund wurde er von den Beamten mitgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

