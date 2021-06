Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Leergutdiebstahl aus Verbrauchermarkt

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.20 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus dem Außengelände eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Holzhausen diverse Leergutkisten. Als sie bei der Tatausführung gestört wurden konnten sie unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten ihre Hinweise an die Polizeiwache Bad Salzuflen unter Tel. 05222/9818-1799 zu melden.

