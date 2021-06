Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Unfall mit zwei Fahrradfahrern

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag, 11.06.2021 gegen 16.00 Uhr, ereignete sich auf dem kombinierten Fuß-/Radweg an der Voßheiderstraße in Wendlinghausen ein Unfall mit zwei Fahrradfahrern. Sie befuhren zunächst hintereinander und dann nebeneinander den Radweg aus Richtung Voßheide kommend in Richtung Wendlinghausen. Während eines Gespräches der beiden, kam ein 32-jähriger Lemgoer von seiner Fahrtrichtung nach links ab und fuhr in das Fahrrad seines 34-jährigen Begleiters, ebenfalls aus Lemgo. Beide stürzten und zogen sich Schürfwunden zu. Die Verletzungen des 32-jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

