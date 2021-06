Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Entenfamilie Grund für Zusammenstoß von drei Pkw

Lippe (ots)

(RB) Am Samstagmorgen gegen 09. 20 Uhr ereignete sich auf der Externsteinestraße in Horn ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw und am Ende drei leichtverletzten Personen. Die Pkw befuhren hintereinander die Externsteinestraße aus Richtung Detmold kommend in Richtung Horn. Kurz vor der Zufahrt zum Parkplatz Externsteine querte eine Entenfamilie die Externsteinestraße, wodurch der 87-jährige Fahrer des ersten Pkw gezwungen war seinen Pkw fast bis zum Stillstand abzubremsen. Während der zweite Pkw-Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Dinslaken dies rechtzeitig erkannte und auch entsprechend bremste, gelang dies dem 50-jährigen Detmolder im dritten Pkw nicht. Er fuhr auf den zweiten Pkw auf und schob diesen auf den ersten Pkw. Durch die Zusammenstöße wurden alle drei Pkw beschädigt und insgesamt drei Personen (aus Pkw zwei und drei) mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die komplette Entenfamilie blieb unverletzt und konnte ihres Weges "watscheln".

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell