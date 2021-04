Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrzeugführerin und hohem Sachschaden

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 17.04.2021 gegen 12:50 Uhr ereignete sich in der Kreuzung Jacobiturmstraße/ Papenstraße in Stralsund ein Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen deutschen Fahrzeugführerin und einem 38-jährigen deutschen Fahrzeugführer. Der 38-jährige Fahrzeugführer eines PKW Skoda fuhr aus Richtung Langenstraße kommend in Richtung Böttcherstraße. Die 58-jährige vorfahrstberechtige Fahrzeugführerin eines PKW Audi fuhr aus Richtung Jacobichorstraße in Richtung Filterstraße. Der Fahrzeugführer des PKW Skoda fuhr vorsichtig in den Kreuzungsbereich. Dennoch kam es in weiterer Folge zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Fahrzeugführerin des PKW Audi erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in das Helios Hanse Klinikum am Sund verbracht. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 60.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell