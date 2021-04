Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand auf einem Reiterhof in Neu Plestlin (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Anklam (ots)

Am 16.04.2021, gegen 12:30 Uhr, kam es auf einem Reiterhof in Neu Plastlin zum Brand in einem Stallgebäude. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Jarmen, Kruckow, Loitz, Tutow und Gützkow waren schnell vor Ort und begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude fast vollständig ausbrannte. Das Brandobjekt war mit Pferdeboxen ausgestattet und wurde zum Teil zur Lagerung von Heu und Stroh und als Sattelkammer genutzt. Zur Brandzeit befanden sich mehrere Pferde in den Stallungen. Diese konnten durch die Eigentümerin rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. In einer Box waren zwei Hunde, ein Dalmatiner und ein Zwergspitz, untergebracht. Sie konnten nicht mehr gerettet werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die 37-jährige Eigentümerin des Reiterhofes erlitt jedoch einen Schock und wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Demmin verbracht. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam war zur Spurensuche eingesetzt und übernahm vor Ort die Ermittlungen zur genauen Brandursache. Dabei wurden die Mitarbeiter durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt an einem Heubedampfer das Feuer ausgelöst hat. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

