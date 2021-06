Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und Pkw

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag gegen 15.25 Uhr ereignete sich auf der Wüstener Straße in Bad Salzuflen ein Zusammenstoß zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Ein 45-jähriger Dörentruper beabsichtigte mit seinem Pkw zu wenden und war daher auf ein Grundstück abgebogen. Beim Wiedereinbiegen auf die Wüstener Straße ließ er zunächst den für ihn von rechts kommenden Querverkehr passieren. Als er dann einbog übersah er das Leichtkraftrad eines von links kommenden, vorfahrtberechtigten, 18-jährigen Leopolshöhers, der mit einer 15-jährigen Sozia in Richtung Wüsten unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wodurch beide Leichtkraftradnutzer über den Pkw auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

