POL-RBK: Bergisch Gladbach - Internetbetrug: Mehrere tausend Euro Schaden

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (28.01.) wurde ein 56-jähriger Bergisch Gladbacher von Internetbetrügern um mehrere tausend Euro betrogen.

Der Geschädigte wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter der Firma Microsoft angerufen und in ein Gespräch verwickelt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab der Mann Daten heraus, mit denen sich die Täter auf seinen Rechner schalten konnten. Nachdem das Gespräch beendet war, kontrollierte der 56-Jährige sein Online Konto und stellte fest, dass dort mehrere Buchungen von mehreren 1000,- EUR durchgeführt wurden, welche er nicht veranlasst hatte. Der Bergisch Gladbacher setzte sich unverzüglich mit seiner Bank in Verbindung, sodass einige der Buchungen wieder rückgängig gemacht werden konnten. Wie hoch der Schaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Polizei RheinBerg appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: Geben Sie Ihre persönlichen Daten nicht an Fremde heraus. Die Firma Microsoft wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und private Daten von Ihnen fordern. Sollten Sie den Verdacht hegen, dass Betrüger am Telefon sind, beenden Sie das Gespräch unverzüglich. Wie Sie Ihr Internet sicherer machen und sich besser vor Betrügern und Hackern schützen können, erfahren Sie auf unserer Seite www.mach-dein-passwort-stark.de. (mw)

