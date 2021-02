Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher erbeuten Schmuck am Samstagnachmittag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (30.01.) zwischen 15:00 und 18:30 Uhr waren Einbrecher in der Parkstraße in Frankenforst aktiv. In Abwesenheit der Bewohner gelangten sie auf bislang unbekanntem Weg in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Wie die Täter in die Wohnung gelangt sind, konnte wegen fehlender Einbruchspuren bislang nicht geklärt werden. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten nach einem ersten Überblick der Geschädigten diverse hochwertige Schmuckstücke und eine Armbanduhr mit einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung vorzunehmen.

Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell