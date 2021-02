Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Versuchter Einbruch in Entsorgungsfirma

Overath (ots)

Am Sonntag (31.01.) brachen unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr und 17:35 Uhr in die Werkstatt einer Entsorgungsfirma in der Straße Bughof ein. Hierzu öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise ein Element eines Rolltores. Als die Alarmanlage daraufhin ertönte, flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

