Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Schildgen

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Donnerstag unbekannter Zeit und Samstag (30.01.), 10:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Concordiaweg ein. Dabei wurde die gesamte Wohnung auf den Kopf gestellt und durchsucht. Über die Höhe der Beute sowie über den entstandenen Sachschaden liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Spurensicherung wurde eingeschaltet, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205 - 0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell