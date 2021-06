Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide - Kellereinbruch in Hotel/ Restaurant

Lippe (ots)

(RB) Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr und Samstag, 07.50 Uhr in den Keller eines Hotel/Restaurants an der Salzufler Straße in Kirchheide ein und verursachten dabei Sachschaden. Weiterhin brachen sie zwei Geräteschuppen auf. Alle aufgebrochenen Räume wurden von den Tätern durchsucht. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Wer die Täter beobachtet hat oder verdächtige Feststellungen gemacht hat wird gebeten sich an die Polizeiwache Lemgo unter Tel. 05261/933-1520 zu wenden.

