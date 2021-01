Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 32-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 21.01.2021, 16.00 Uhr, wurde ein Pkw in der Douquestraße in Koblenz angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war dieser nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell