Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Frontalzusammenstoß zwischen Krad und Pkw

Lippe (ots)

(RB) Am Samstag, 12.06.2021 gegen 15.50 Uhr, befuhren 2 Kradfahrer hinter einem Pkw die Westorfer Straße aus Richtung Westorf kommend in Richtung Lemgoer Straße. Kurz vor der Einmündung auf die Lemgoer Straße (B 238), wo die Straße Fassensteg heißt, beschreibt diese eine Rechtskurve und ist daher nicht komplett einsehbar. Aus diesem Grund wurde der Pkw bereits in der Kurve abgebremst, um an der Einmündung halten zu können. Dies erkannte einer der beiden Kradfahrer, ein 17-jähriger Herforder, offensichtlich zu spät und wich trotz Bremsung nach links auf die Gegenfahrspur aus, um ein Auffahren mit dem vorausfahrenden Pkw zu verhindern. Auf der Gegenfahrspur fuhr er dann aber frontal in den Pkw einer 60-jährigen Kalletalerin, die gerade von der Lemgoer Straße in die Straße Fassensteg abgebogen war. Der Kradfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich am Bein. Er musste mit einen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell