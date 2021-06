Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizeibeamt:innen tätlich angegriffen.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Detmolder Innenstadt zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamt:innen. Aufgrund einer Ruhestörung wurde die Polizei gegen 2 Uhr in die Bertastraße gerufen. Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei stark alkoholisierte Personen angetroffen. Die 48-Jährige und der 33-Jährige, beide wohnhaft in Detmold, wurden von der Polizei aufgefordert, sich auszuweisen, doch beide weigerten sich dieser Aufforderung nachzukommen. Die 48-Jährige sowie der 33-Jährige zeigten den Polizist:innen gegenüber deutlich aggressives und uneinsichtiges Verhalten. Zur Personalienfeststellung und zur Verhinderung weiterer Straftaten sollten die beiden in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Detmold gebracht werden. Daraufhin griffen die beiden die Beamt:innen an und traten und schubsten sie. Letztendlich landeten beide im polizeilichen Gewahrsam. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren.

