POL-LIP: Lage - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

(RB) Unbekannte versuchten am Samstag in der Zeit von 15.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bandelstraße einzubrechen, welches teilweise auch gewerblich genutzt wird. Der oder die Täter schafften es allerdings nicht, sich Zugang zum Haus zu verschaffen und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiwache Lage zu wenden unter 05232/9595-1820.

