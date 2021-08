Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.08.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Hoher Schaden durch Unfall

Schäden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden am Montagmorgen bei einem Unfall in der Möhringer Straße in Öhringen. Ein 35-Jähriger fuhr mit seinem Citroën auf der Kastellstraße in Richtung der Autobahn. An der Kreuzung mit der Möhringer Straße übersah er wohl den von rechts kommenden Seat einer 38-Jährigen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierten die Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die Autos mussten allerdings abgeschleppt werden.

Niedernhall: Zeugen und Geschädigter nach Körperverletzung gesucht

Nach einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen bei einem Weinfest in Niedernhall sucht die Polizei nach Zeugen und dem Geschädigten. Ein etwa 25 Jahre alter Besucher des Festes in der Keltergasse war zwischen Mitternacht und 1 Uhr mit zwei jungen Männern in Streit geraten. Aus dem Disput entwickelte sich wohl eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der etwa 25-Jährige von einem seiner Kontrahenten mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen wurde. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich schließlich um den Verletzten. Dieser und weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

Künzelsau: Audi zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein schwarzer Audi A5 Sportsback wurde am Sonntag oder Montag von einer unbekannten Person beschädigt. Der Wagen wurde zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und 14 Uhr am Montagnachmittag in der Rösleinsbergstraße in Künzelsau mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell